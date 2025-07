Quanto ha pagato l'Atalanta Ahanor: è il 2008 più caro al mondo

Preso dal Genoa, arriva dopo una manciata di minuti in Serie A e la gara da titolare contro la Juventus nel debutto assoluto

Con l'ultima operazione di mercato l'Atalanta potrebbe aver sistemato per un po' di anni la fascia sinistra. Andato via Ruggeri ceduto all'Atletico Madrid, i nerazzurri hanno reinvestito subito la cifra incassata andando a prendere Honest Ahanor dal Genoa. Classe 2008, nella scorsa stagione ha totalizzato una manciata di minuti in Serie A divisi in 5 presenze prima delle quali è partito titolare nella gara con la Juventus al suo debutto assoluto in prima squadra. Nessun gol segnato, ma nell'ultima partita giocata contro il Napoli ha provocato l'autogol di Meret decisivo per il 2-2 finale.