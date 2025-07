Quanto ha pagato l'Atalanta Sulemana

L'esterno d'attacco classe 200 arriva a titolo definitivo dal Southampton: l'ha voluto Juric che l'ha allenato in Inghilterra

Il primo volto nuovo dell'Atalanta di Ivan Juric è Kamaldeen Sulemana, esterno d'attacco ghanese classe 2002 preso dal Southamtpon. Dopo aver giocato in Premier League e in Francia con il Rennes, il giocatore arriva in Italia per provare ad affermarsi in Serie A. Una richiesta esplicita del nuovo allenatore nerazzurro, che l'anno scorso l'ha allenato durante la sua esperienza in Inghilterra.