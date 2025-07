Quanto ha pagato la Fiorentina Viti

Il difensore toscano arriva dal Nizza in prestito con diritto di riscatto dopo il prestito all'Empoli nella scorsa stagione

Dopo Fazzini, la Fiorentina ha preso un altro giocatore toscano: dal Nizza è arrivato Mattia Viti, che torna in Italia dopo la stagione scorsa in prestito all'Empoli dove è cresciuto. Il difensore classe 2002 è nato a Borgo San Lorenzo, a un'ora di macchina da Firenze dove hanno deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato di Stefano Pioli (ha già risolto il contratto con l'Al-Nassr, manca solo l'annuncio come nuovo allenatore viola). Sulla carta Viti prenderà il posto di Matias Moreno in uscita verso la Spagna, sarà il quinto difensore della rosa dietro a Pongracic, Pablo Marì, Comuzzo e capitan Ranieri.