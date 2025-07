Quanto vale la clausola di Dumfries con l'Inter

Quando l'esterno olandese ha rinnovato fino al 2028 nell'accordo è stata inserita anche una clausola rescissoria: i dettagli

Per convincere a rinnovare il contratto, e scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero, l'Inter a novembre scorso è scesa a compromessi con Denzel Dumfries e il suo entourage. "Prolunghiamo, ma nell'accordo vogliamo inserire una clausola rescissoria" chiedevano loro. Richiesta accettata dalla società, ha accontentato il giocatore che quando ha firmato il nuovo contratto fino al 2028 ha voluto tenersi una via d'uscita. Nelle ultime settimane si è parlato molto di questa clausola, che permetterebbe all'olandese di lasciare l'Inter in qualsiasi momento.