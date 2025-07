Quanto vale Lucca per l'Udinese

L'attaccante bianconero è al centro del mercato: già trovato un accordo verbale col Napoli, piace anche a Milan, Juventus e Roma

Tra i migliori attaccanti italiani della scorsa stagione c'è sicuramente Lorenzo Lucca, che nella scorsa stagione ha chiuso il campionato con 12 gol segnati; come Dovbyk e Lautaro, due reti in meno di Marcus Thuram. L'attaccante dell'Udinese è arrivato per la prima volta in doppia cifra, siglando un record personale di reti in una stagione (14, considerando anche la Coppa Italia). La sua miglior annata della carriera potrebbe essere anche l'ultima in bianconero, il mercato si accende intorno a lui e diversi club ci stanno pensando per rinforzare l'attacco.