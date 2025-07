Quanto vale Piccoli per il Cagliari

Chiusa la stagione in doppia cifra di gol, i rossoblù l'hanno riscattato ma i riflettori del mercato sono già accesi su di lui

A fine stagione il Cagliari non ha avuto dubbi, sanno che quei 25 milioni circa investiti per tre riscatti erano un primo passo verso il mercato estivo: in questo modo i rossoblù hanno preso a titolo definitivo Elia Caprile (dal Napoli per 8 milioni), Roberto Piccoli e Michel Adopo (dall'atalanta, rispettivamente per 12 e 5 milioni), consapevoli che sono giocatori - in particolare i primi due - che hanno mercato e potrebbe presentarsi la possibilità di rivenderli subito a una cifra superiore rispetto a quella per la quale li hanno riscattati. Strategia di mercato, aspettando eventuali offerte.