Rabiot ancora senza squadra, dal sogno Premier League al Milan sullo sfondo: le ultime

Manca ormai meno di un mese alla fine del calciomercato e Adrien Rabiot non ha ancora trovato una sistemazione. Dopo l’addio alla Juventus, il centrocampista francese è svincolato ed è, quindi, libero di scegliere il proprio futuro in maniera autonoma. A una settimana dall’inizio della Premier League e a dieci giorni dal via della Serie A, però, il 29enne si ritrova ancora senza squadra. Le richieste troppo onerose della madre-agente Veronique hanno, infatti, portato la situazione a una fase di stallo.