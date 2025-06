Ranking Fifa: la classifica aggiornata con la posizione dell'Italia

La Croazia scavalca l'Italia. Non nel girone B di Euro 2024 ma nel ranking Fifa. In attesa di affrontarsi lunedi' sera a Lipsia nella terza giornata della fase a gironi, il nuovo aggiornamento della classifica mondiale da parte della Fifa vede la selezione di Dalic salire al nono posto (1728.3 punti) superando gli azzurri, a quota 1724.37.

Nel computo dell'edizione di giugno di questa classifica non rientrano le partite disputate nelle competizioni continentali recentemente disputate in Europa e Oceania. La prossima edizione del ranking mondiale maschile FIFA/Coca-Cola sarà pubblicata il 18 luglio 2024, al termine degli Europei e della Copa America (finale il 14 luglio per entrambi i tornei).

SCORRI: RANKING FIFA, LA TOP 10