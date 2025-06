Ranking Uefa, due italiane in TOP 10 e nove in TOP 100. La posizione dell'Italia per la quinta squadra in Champions

Tornano le coppe europee e torna anche l'aggiornamento con il ranking Uefa per club. Nel giorno in cui inizia la tre giorni di partite in Champions League, Europa League e Conference League, vediamo qual è la situazione per quanto riguarda la graduatoria europee delle squadre di club, secondo i coefficienti della Uefa, e le quote vincente Serie A.

In questi tre giorni, l'Italia manderà in campo le sue otto squadre (Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan in Champions League; Lazio e Roma in Europa Legue; Fiorentina in Conference League), con l'obiettivo di migliorare il ranking individuale e quello del paese.

CLASSIFICA PER PAESI -Nella classifica per paesi, l'Italia con 80 punti attualmente è seconda dietro all'Inghilterra (91 punti) e davanti alla Spagna (74 punti) e alla Germania (72 punti). Le prime due nazioni classificate al termine della stagione avranno diritto a una quinta squadra nella Champions 2025-26.

REGOLAMENTO - Con l'allargamento del torneo, la UEFA ha concesso alle prime due nazioni del Ranking la possibilità di avere un team in più rispetto al solito. Il regolamento non cambia per l'attuale stagione di Champions, Europa League e Conference: i primi due campionati del ranking UEFA stagionale (ottenuto con vittorie, pareggi e passaggi del turno) hanno un posto in più nella Champions League successiva rispetto al numero base.

Fra i club, l'Italia può contare su due squadre nella TOP 10 e su nove squadre nella TOP 100.

