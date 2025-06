Ranking Uefa: in Italia comanda la Roma, la TOP 20 e la posizione di tutti i nostri club

Ritornano le coppe europee e con esse, puntuale, anche il Ranking Uefa per club. Andiamo a riepilogare innanzi tutto quelli che saranno gli impegni dei club italiani durante la settimana che inizia oggi. Martedì sera in Champions Leaguel'Inter ospita la Stella Rossa e il Milan fa visita al Bayer Leverkusen, mentre mercoledì, sempre in Champions, gli impegni per le tre squadre italiane in campo saranno questi: Shakhtar-Atalanta, Liverpool-Bologna e Lipsia-Juventus. Giovedì invece sarà la volta dell'Europa League, con Lazio-Nizza ed Elfsborg-Roma, e della Conference League, con Fiorentina-TNS.

Ma andiamo ora a vedere come si dipana l'attuale classifica per club, che, ricordiamo, un Ranking che, ad oggi, vede due club italiani nella TOP 10 del calcio europeo, tre nella TOP 20 e nove squadre nella TOP 100.

Vediamo quindi, squadra per squadra, la TOP 20 del ranking Uefa per club, e la posizione di tutti i club italiani presenti nella TOP 100.