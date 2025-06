Ranking Uefa per club: la nuova TOP 20 e tutte le italiane in TOP 100, con la Roma che aggancia l'Inter!

Con la serata di giovedì si sono concluse le semifinali delle coppe europee per club, che hanno visto, per l'Italia, la qualificazione dell'Atalanta alla finale di Europa League (in programma mercoledì 22 maggio alle ore 21 a Dublino, all'Aviva Stadium, contro il Bayer Leverkusen giustiziere della Roma) e la qualificazione della Fiorentina alla finale di Conference League (in programma mercoledì 29 maggio ad Atene, allo stadio Agia Sophia, la casa dell’AEK, contro l'Olympiakos). In attesa di conoscere i verdetti, e di conseguenza sapere (anche in base alla classifica finale di Serie A) quali e quante squadre italiane ci saranno nel 2024-25 in Champions League, Europa League e Conference League, diamo un'occhiata al Ranking Uefa per come si delinea al termine delle semifinali.

RANKING NAZIONI - Per quanto riguarda il ranking per nazioni, riepiloghiamo le prime posizioni dopo la conclusione delle semifinali di Champions League, Europa League e Conference League: 1) Inghilterra – 104,303 punti; 2) Italia – 89,998 punti; 3) Spagna – 89,239 punti; 4) Germania – 86,624 punti; 5) Francia – 66,831 punti

RANKING CLUB -Passiamo invece alla classifica stagionale dei club, che vede ormai la presenza fissa nelle prime 10 posizioni della Roma, che raggiunge l'Inter al sesto-settimo posto con coefficiente 101.000. I club italiani fra le prime 20 squadre d'Europa sono cinque, se allarghiamo invece il campo alla TOP 100 troviamo nove squadre italiane.

