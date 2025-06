Rapid Vienna-Milan: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Milan di Paulo Fonseca scende in campo per il suo primo test di livello: è sfida al Rapid Vienna.

Archiviati i primi giorni di ritiro a Milanello, i rossoneri si trasferiscono a Vienna, in Austria, per affrontare il Rapid in amichevole.

Un incontro utile per alzare il livello dell'intensità prima di volare negli Stati Uniti per la consueta tournée estiva, durante la quale ci saranno test di prestigio assoluto contro Real Madrid, Barcellona e Manchester City.

Tutte le informazioni su Rapid Vienna-Milan: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv e streaming.