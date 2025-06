Rapporto fra spese mercato e classifica: Milan e Juve in linea, flop Napoli. Due prima dell'Inter

Calciomercato, rosa da valorizzare e posizione in classifica. Ogni stagione soddisfacente che rispetti deve essere un mix di queste tre componenti: ma la classifica delle spese di mercato quanto è fedele a quella di campionato?. Milan e Juve, le big indirizzate per il domino di allenatori previsto nell'imminente estate, hanno mantenuto le stesse posizioni per investimenti fatti e punti. Il flop vero è del Napoli, che portava lo scudetto sul petto. E l'Inter e le romane?

Verificate voi stessi, nella classifica stilata da Transfermarkt: