Mbappé bacia la maglia del Real Madrid: 'Il più grande club al mondo, sogno finalmente realizzato'

Madrid oggi si ferma. Letteralmente. C'è qualcosa di grande, enorme, che accade in zona Santiago Bernabeu che attira su di sé l'attenzione di tutta la città, o forse direttamente di tutto il mondo. Dopo due anni di lunga attesa, corteggiamenti, tradimenti e infine accordi Kylian Mbappé sbarca nel mondo del Real Madrid. Una giornata lunga, intensa, che il popolo Merengues non si perde e con la stella francese arrivata a parametro zero che si immerge in un enorme bagno di folla destinato a non esaurirsi in fretta. Alle ore 12 la conferenza stampa di presentazione ufficiale dopo le visite mediche superate in mattinata, a Madrid scoppia la Mbappé-mania.