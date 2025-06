Real Madrid, l'ennesimo infortunio: si fa male Mbappé, costretto al cambio

L'attaccante francese, autore del gol del vantaggio dei blancos nelle battute iniziali della sfida, si è fermato all'improvviso per uned è stato costretto a gettare la spugna. L'allenatore italiano, preso atto dell'impossibilità dell'ex PSG a proseguire, ha provveduto alla sostituzione col brasiliano Rodrygo.

La dinamica dell'azione è apparsa tanto semplice quanto preoccupante per una squadra come il Real Madrid che in questo avvio di stagione ha dovuto affrontare diverse defezioni, alcune delle quali di particolare gravità. Mbappé, protagonista di diversi scatti nella prima mezzora abbondante del match con l'Atalanta, si è fermato all'improvviso al 36° nel tentativo di lasciare sul posto il suo avversario. Il giocatore francese si è accasciato a terra lamentando un problema alla coscia sinistra, che ha subito richiamato l'attenzione dello staff sanitario delle merengues.

Avvicinandosi alla panchina, Kylian Mbappé ha scambiato qualche parola con Carlo Ancelotti, spiegandogli di non essere nelle condizioni di continuare la partita. Una scelta probabilmente conservativa e all'insegna della prudenza, visti i recenti stop per problemi simili di Vinicius e Rodrygo, così come quello di Ferland Mendy nell'ultima gara contro il Girona. Ai box ci sono inoltre il lungodegente David Alaba e ne avranno per parecchi mesi Dani Carvajal e Eder Militato, tutti vittime della rottura del crociato del ginocchio.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui