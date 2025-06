Real Madrid-Stoccarda: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

I campioni d'Europa in carica del Real Madrid iniziano il proprio cammino nella nuova UEFA Champions League 2024/25: al Santiago Bernabeu arriva lo Stoccarda, sorpresa della scorsa stagione in Bundesliga.

Dopo la vittoria della Supercoppa Europea a danno dell'Atalanta le Merengues hanno iniziato a fasi alterne in Liga con due pareggi nelle prime 3 e quattro punti di distacco già accumulati sul Barcellona in classifica. Per Carlo Ancelotti il dubbio più grande resta la convivenza delle tante stelle col feeling Vinicus-Mbappé che ancora non decolla. Uli Hoeness è in netta ripresa dopo un inizio di stagione claudicante e con uno scolastico 4-4-2 è riuscito a ridare equilibrio rifilando un rotondo 3-1 al Borussia Monchengladbach nell'ultima di campionato.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

Le avversarie del Real Madrid dopo lo Stoccarda: Lilla, Borussia Dortmund, Milan, Liverpool, Atalanta, Salisburgo, Brest.

Le avversarie dello Stoccarda dopo il Real Madrid: Sparta Praga, Juventus, Atalanta, Stella Rossa, Young Boys, Slovan Bratislava, PSG.

