Emanuele Tramacere 10 lug 2025 , 12:42 Ultimi aggiornamenti: 10 lug 2025, 14:14

Real Madrid, Xabi Alonso scarica Rodrygo: gli agenti attesi a Madrid, addio in sconto e dove può finire

Il Mondiale per Club del Real Madrid si è concluso con una pesante sconfitta per 4-0 e con 90 minuti in panchia per Rodrygo. Xabi Alonso ha parlato esplicitamente di scelta tecnica e il suo futuro è sempre più lontano da Madrid

