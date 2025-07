Recoba-Lecce, contatti per il figlio del Chino

I giallorossi hanno fatto seguire più volte da vicino Jeremia Recoba, attaccante esterno del Nacional e figlio d'arte

In Uruguay c'è un giocatore che ha attirato l'attenzione di alcuni club italiani. Nel corso dell'ultima stagione diversi scout sono andati a vederlo dal vivo per studiarlo da vicino, le relazione sono quasi tutte positive ma la società che si è portata in pole è il Lecce. E il giocatore è Jeremia Recoba, figlio del Chino e attaccante del Nacional de Montevideo. Esterno sinistro che gioca a piede invertito, all'occorrenza può essere schierato anche sulla trequarti e ha il doppio passaporto uruguaiano e italiano; Recoba junior, infatti, è nato a Como, nel periodo durante il quale il padre giocava con l'Inter.