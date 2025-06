Repubblica - Spalletti e i giocatori non andavano d'accordo: cosa c'è dietro il fallimento dell'Italia

Un'avventura fallimentare, un'eliminazione agli ottavi di finale vergognosa. L'Italia esce dagli Europei contro la Svizzera, al termine di un match a senso unico, nel quale gli azzurri hanno recitato il ruolo di sparring partner di Xhaka e compagni. Una macchia indelebile per i campioni d'Europa in carica, che in Germania non hanno mai dato l'impressione di poter difendere il titolo conquistato tre anni fa a Londra contro l'Inghilterra. Una sconfitta che ha diversi colpevoli, ma che è soprattutto figlia del difficile rapporto tra il commissario tecnico, Luciano Spalletti, e i giocatori.