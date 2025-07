Il capocanonniere dell'ultima Serie A è sempre più vicino a salutare la Dea: lo attende un ricco contratto in Arabia Saudita

Le lusinghe saudite si sono fatte sentire: Mateo Retegui ha detto sì e può lasciare l'Atalanta nelle prossime ore.

Da giorni l'Al Qadsiah ha messo nel mirino l'attaccante della Nazionale, capocannoniere della Serie A 2024/25, nelle ultime ore i contatti si sono intensificati e hanno raggiunto un punto di svolta importante: il giocatore e la sua famiglia sono orientati a dire sì alla ricca proposta del club di Khobar, in Arabia Saudita.

Incassato il primo ok dal bomber classe 1999, la società della Saudi Pro League sta lavorando ora per arrivare all'intesa con la Dea, ma la distanza non è importante e nelle prossime ore può arrivare la definitiva fumata bianca. Una pioggia di milioni pronta a entrare nelle casse dei bergamaschi e nelle tasche dell'ex Tigre.