Nella macchina Atalanta che Gian Piero Gasperini sta mandando al massimo dei suoi giri, c'è un reparto che da inizio stagione soffre eccessivamente sul fronte infortuni: Gianluca Scamacca ha dovuto fare i conti con il crociato a inizio agosto, per sostituirlo è arrivato Mateo Retegui che ha segnato tanto, ma nell'ultima gara contro l'Empoli ha riportato una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della gamba sinistra. Senza contare qualche altro problema per Nicolò Zaniolo, un'altra soluzione sempre da terminale offensivo, anche se non di ruolo. Senza i due bomber, Retegui fino al primo terzo di gennaio e Scamacca ancora per una manciata di settimane, le soluzioni non mancano, ma si fa strada una in particolare, sostenuta da numeri impressionanti nella Under 23 nerazzurra.

