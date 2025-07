Retegui può partire: la richiesta dell'Atalanta, l'offerta araba e l'idea del Milan

Il futuro di Mateo Retegui è ancora tutto da definire. L'Atalanta non ha necessità di cederlo, ma da inizio mercato continuano a rincorrersi le voci

In un'estate in cui i nomi di Dusan Vlahovic, Victor Osimhen, Darwin Nunez e perfino Marcus Thuram stanno continuando ad animare il calciomercato l'hype sul profilo di Mateo Retegui, nonostante il titolo di capocannoniere della scorsa Serie A vinto e messo in bacheca, ha fatto fatica ad accendersi. Sia chiaro i rumors ci sono stati fin dal day 1, ma soltanto ora il profilo del centravanti italiano dell'Atalanta sta tornando di prepotenza in auge con le sirene arabe che si stanno alternando ai sondaggi del Milan. La famiglia Percassi ha una strategia chiara e le prossime settimane si riveleranno decisive.