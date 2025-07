Ricci al Milan, è tutto fatto: cifre, dettagli dell'affare e fissate le visite mediche

Il nuovo centrocampista per Max Allegri è atteso a Milano per completare il trasferimento dal Torino

Samuele Ricci vede rossonero: dopo il raggiungimento di un accordo di massima con il Torino, il Milan è riuscito a predisporre tutto il necessario per consegnare al nuovo tecnico Massimiliano Allegri uno dei centrocampisti necessari per dare continuità al processo di rinnovamento della mediana dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Il regista della Nazionale raggiunge Milano e verrà raggiunto a sua volta da Luka Modric, per il quale l'accordo è stato trovato da tempo: si attende solo la fine del percorso al Mondiale per Club del Real Madrid, dal quale poi il croato si separerà. Parallelamente, prosegue la trattativa per Ardon Jashari del Club Brugge. Vediamo però tutto quel che c'è da sapere sull'operazione che porterà Ricci al Milan.