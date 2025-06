Il Milan smonta tutto. Dopo una prima metà di stagione molto deludente, per quanto concerne la Serie A, con l'ottavo posto in campionato che al momento terrebbe fuori i rossoneri dalle prossime competizioni europee, la dirigenza ha deciso di rivoluzionare una rosa che non ha dato le risposte sperate, anche per quanto riguarda il mercato estivo: tutti in discussione dunque, a partire dai dirigenti che in tal senso hanno deciso, perché raramente si è visto nel mercato invernale un tentativo di cambiare e cedere calciatori di tale profondità.

LA RIVOLUZIONE DI GENNAIO - Con i discorsi avviati per la cessione al Galatasaray di Emerson Royal, il Milan ha fatto partire un tentativo di mandare una scossa importante a tutto l'ambiente per cambiare l'andamento in Italia e provare la rincorsa all'Europa, cercando di centrare gli ottavi di Champions League senza playoff, senza dimenticare la Coppa Italia che potrebbe portare un trofeo dopo la conquista della Supercoppa.

TUTTI CEDIBILI - Oltre al terzino brasiliano, il club rossonero ha aperto inoltre alla cessione di Ruben Loftus-Cheek e Samu Chukwueze, anche per liberare spazio nelle liste sia in Serie A che in Champions, con l'arrivo di Kyle Walker previsto a ore. In Europa infatti il regolamento prevede infatti un massimo di 3 cambi nella lista che è stata invece precedentemente presentata a settembre, indipendentemente che siano giocatori stranieri o formati all'interno del club.

Di seguito l'analisi di tutte le situazioni in bilico: