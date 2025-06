Roberto Baggio, Donadoni e i tifosi di tutta Italia al fianco di Schillaci: "#forzatotò, non mollare"

Totò Schillaci, il protagonista azzurro delle Notti Magiche di Italia '90, è purtroppo tornato alla ribalta della cronaca per le sue condizioni di salute: l'ex Juventus e Inter è attualmente ricoverato nel reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo. Il 59enne combatte da tempo contro un tumore che, nonostante le terapie e gli interventi a cui si è sottoposto, si è ripresentato: la sua famiglia ha confermato, attraverso una Instagram story, che le condizioni dell'ex calciatore sono stabili e che Schillaci è monitorato costantemente da un'équipe medica. Le condizioni restano stazionarie: lo riporta l' Ansa , citando la direzione sanitaria dell'ospedale, anche se il quadro clinico dell'ex calciatore resta grave.

IL PENSIERO DI ROBERTO BAGGIO - Tanti i messaggi di affetto arrivati a Totò Schillaci anche da amici e colleghi, tra cui l'ex compagno Roberto Baggio, che ha espresso il suo sostegno con un post, pubblicato nella notte: "Forza Totò",il potente augurio del Divin Codino.