Roma, chi arriva in attacco? Da Sorloth a Brobbey passando per David e Mateta

La Roma è spuntata: con Abraham che è rimasto l'unico attaccante in rosa, ma non ha preso parte alle prime amichevoli, Daniele De Rossi chiede a gran voce dal mercato un numero 9 che possa essere il punto di riferimento per la prossima stagione.

L'identikit pareva essere stato individuato in Youssef En-Nesyri, ma sul marocchino classe '97 del Siviglia l'ha spuntata il Fenerbahce di Mourinho: back to square one, di nuovo alla casella di partenza, Ghisolfi deve tornare a sfogliare la margherita delle punte disponibili per non cominciare col piede sbagliato.

