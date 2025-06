Roma, chi c’è in rosa, chi è partito e chi è arrivato: idee e trattative di mercato

C’è un chiaro obiettivo da raggiungere in casa Roma: ricostruire. La missione fondamentale in questa sessione estiva di calciomercato è rimettere solide fondamenta alla rosa giallorossa, per centrare il vero e reale traguardo della stagione 2024/25, tornare in Champions League. Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, anche grazie alle indicazioni del tecnico Daniele De Rossi, dovrà sia alleggerire il monte stipendi, dando un occhio a un bilancio che, tuttavia, è tornato a sorridere grazie agli ottimi ricavi dovuti ai percorsi in Europa, sia andare alla ricerca di rinforzi che possano dare maggiore ampiezza e profondità alla squadra a disposizione del fu Capitan Futuro della società capitolina.