Roma, chi è Federico Coletta: il nuovo Frattesi è in casa. Oro per Gasperini, inseguendo Totti, De Rossi e... Dybala

Alla scoperta di Federico Coletta, centrocampista o meglio tuttocampista che è già uno dei gioielli più lucenti delle giovanili della Roma

Il calcio italiano ha sempre più bisogno di nuovi talenti, ma nelle generazioni che si stanno per affacciare al mondo dei grandi c'è materiale di grande livello che aspetta soltanto la sua chance. Fra i talenti più lucenti messisi in mostra nelle ultime due stagioni con la maglia della Roma e delle Nazionali Giovanili italiane c'è sicuramente Federico Coletta un centrocampista classe 2007 che, a sorpresa, potrebbe essere uno dei giovani che Gian Piero Gasperini potrebbe valorizzare in questa sua prima stagione sulla panchina di Trigoria