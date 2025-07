Roma, da Wesley a Zortea: il punto sulle fasce

Gasperini ha chiesto rinforzi sugli esterni, i giallorossi studiano alcuni profili e il favorito rimane il brasiliano del Flamengo

Gasperini-Massara-Ranieri. E' questa la triade alla quale la famiglia Friedkin ha messo in mano il presente e il futuro della Roma, i tre stanno lavorando a testa bassa per creare una squadra competitiva per la prossima stagione con l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro per tornare in Champions League. Il nuovo allenatore ha già individuato i ruoli nei quali ha bisogno di rinforzi, e tra questi ci sono le due fasce laterali: a destra ci sono Rensch, Celik e Abdulhamid ma gli ultimi due potrebbero partire e il turco verrà provato anche come braccetto; dall'altra parte è rimasto il solo Angelino oltre al classe 2002 Salah-Eddine per il quale però si sta cercando una sistemazione.