La Roma in Europa League affronterà Eintracht Francoforte in casa, Tottenham in trasferta, Braga in casa, Az Alkmaar in trasferta, Dinamo Kiev in casa, Union Saint-Gilloise in trasferta, Athletic Bilbao in casa ed Elfsborg in trasferta.



Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari della Roma.