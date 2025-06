Roma, dopo Soulé stretta per Dovbyk: contratto e offerta al Girona, i dettagli

La Roma continua a correre sul mercato e a disegnare la nuova rosa a disposizione di Daniele De Rossi: Matias Soulé è un colpo chiuso, ora i giallorossi sono pronti a stringere anche per Artem Dovbyk del Girona.

Giornata rovente negli uffici dei capitolini, che in queste ore hanno trovato gli accordi definitivi per l'arrivo di Soulé dalla Juventus, in un affare che porterà la Roma a investire 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus per strappare il 21enne argentino ai bianconeri.

ROMA, FATTA PER SOULE' DALLA JUVENTUS

Un altro fantasista per De Rossi, resta il nodo del nuovo centravanti per riempire la casella lasciata libera da Romelu Lukaku. Dopo il naufragio dell'opzione Youssef En-Nesyri, che ha accettato la corte del Fenerbahce di José Mourinho, la scelta è caduta su Dovbyk, centravanti ucraino classe 1997 trascinatore del Girona nella scorsa stagione. Una trattativa che ha preso quota nelle ultime ore, adesso la Roma prova la stretta finale per chiudere un'altra operazione in entrata.