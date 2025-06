Roma, Dybala fra United e rinnovo: ci sono due date chiave

La Roma del futuro avrà ancora Paulo Dybala al centro del proprio progetto tecnico? Daniele De Rossi fresco di rinnovo contrattuale sta programmando la prossima annata chiedendo alla società uno sforzo sul mercato per rivoluzionare, dove possibile, un organico che ritiene comunque competitivo, ma gran parte di questa competitività passerà inevitabilmente dal futuro della Joya, autentico talento in grado di spostare gli equilibri all'interno di questa squadra. E inevitabilmente questa dovrà essere l'estate della chiarezza per l'attaccante argentino alle prese con una scelta da dentro o fuori.