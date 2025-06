Roma, Dybala leader e centrale per De Rossi: pronto l'incontro per il rinnovo anti-clausola

Centralissimo nel progetto, ora più che mai. La Roma che si è radunata a Trigoria nella giornata di domenica agli ordini di Daniele De Rossi ha immediatamente ritrovato sui rettangoli verdi del centro di allenamento il suo leader. Si tratta dell'attaccante argentino Paulo Dybala, riscopertosi trascinatore non solo a livello tecnico, dove da sempre è imprescindibile, ma anche a livello di spogliatoio. Una centralità che oggi non si rispecchia ancora a livello contrattuale e il suo futuro, in lungo e in largo chiacchierato, presto dovrà essere definito nero su bianco una volta per tutte.