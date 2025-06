Roma, Dybala riflette sull'Al-Qadsiah: da Boga a Chiesa e Riquelme, Ghisolfi studia il sostituto

Il futuro di Paulo Dybala resta un rebus in casa Roma. La sua assenza dal 1’, nel corso del pareggio contro il Cagliari della prima giornata di campionato, ha sicuramente fatto rumore. Il numero 21 argentino rimane al centro di un’intricata trattativa di mercato con il club arabo dell’Al-Qadsiah. Nelle prossime ore, si attende una risposta definitiva da parte dell’ex talento della Juventus: in caso di assenso a un trasferimento in Saudi Pro League, ecco che il club arabo presenterà un’offerta ufficiale alla Roma da circa 18 milioni di euro. Nemmeno lo scorcio di partita, dove ha illuminato le soluzioni offensive dei capitolini, giocato ieri sera ha cambiato le carte in tavola: la Joya resta sul mercato e il momento della cessione può arrivare da un momento all’altro, vista la precisa volontà della società giallorossa di fare cassa e aumentare il budget sul mercato.