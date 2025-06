Sorteggio Europa League: le possibili avversarie della Roma ai playoff, rischio derby con la Lazio agli ottavi

Avanti insieme, ma con strade diverse, che però rischiano di incrociarsi. Nell'ottava e ultima giornata della prima fase a campionato in Europa League la Lazio perde 1-0 a Braga, ma resta prima in classifica con 19 punti come l'Athletic Bilbao grazie a una migliore differenza reti (+12 a +8) e si qualifica direttamente agli ottavi di finale.

La Roma batte 2-0 l'Eintracht Francoforte, chiude al 15esimo posto in classifica e deve passare dai playoff: il sorteggio è in programma alle ore 13 di venerdì 31 gennaio.