Roma, ecco la maglia 2024-25: è ispirata a Campo Testaccio LE FOTO

Nuova maglia per la Roma. E’ stata presentata stamattina la nuova divisa da casa targata Adidas per la prossima stagione con riferimenti storici precisi e un ritorno a colori più intensi come lo erano a inizio anni ’90. Il nuovo kit è in vendita da stamattina negli store e sarà indossato per la prima volta in partita da Le Fée e compagni il 22 luglio nell’amichevole contro il Kosice.