Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli burocratici la famiglia Friedkin ha annunciato l’acquisto dell’Everton: la famiglia texana, già proprietaria della Roma e del Cannes, ha preso anche il club inglese ma Dan e Ryan - rispettivamente presidente e vice dei giallorossi - non lasceranno i loro ruoli in Italia. La Roma è ancora al centro del progetto, il presidente dell’Everton sarà il braccio destro del Friedkin Group Arthur Watts, personaggio-chiave nell'acquisto della Roma da James Pallotta. Tra i due club ci sarà grande sinergia anche a livello di mercato, non è escluso quindi che qualche giocatore possa lasciare la Premier League per venire in Italia.

