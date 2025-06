Roma fra Boga, Ngonge e Correa: ora l'erede di Dybala

Paulo Dybala è davvero a un passo dall'addio alla Roma. Un'operazione programmata da tempo e che inevitabilmente non sta lasciando sereni né i tifosi giallorossi, né Daniele De Rossi che, dopo averlo schierato per soli 21 minuti nella gara d'esordio contro il Cagliari e dopo aver capito (semmai ce ne fosse stato bisogno) che con lui esiste una Roma e senza di lui un'altra meno pericolosa, ha ribadito a mezzo stampa alla società che o la Joya o un sostituto forte come lui. E allora, essendo l'ex-Juve destinato all'Al Qadsiah, è ripartita ufficialmente a Trigoria la caccia al sostituto che soddisfi l'allenatore.