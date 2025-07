Roma, Gasperini chiede rinforzi in attacco: Massara al lavoro su Mikautadze e Laurienté

Dopo l’addio di Abraham i giallorossi vogliono rinforzare il pacchetto offensivo. Il georgiano piaceva l’anno scorso anche a De Rossi, mentre l’esterno del francese è un nome fatto da Gasperini

Il 30 giugno è alle spalle e Frederic Massara – almeno in parte – ha rispettato i paletti del settlement agreement firmato con la Uefa. La Roma se la caverà con una multa (che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4 milioni di euro). Da oggi il neo ds potrà pensare al mercato in entrata. Domani Gian Piero Gasperini tornerà nella Capitale mentre il raduno è fissato al 13 luglio. Il tecnico ha chiesto 5 acquisti di cui almeno due prima dell’inizio del ritiro. Occhi su diversi ruoli, ma in particolar modo in attacco. Il pacchetto offensivo si è ‘svuotato’ con la partenza di Tammy Abraham. In uscita c’è anche Eldor Shomurodov che ha un’offerta dal Rennes.