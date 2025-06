Roma-Juventus, statistiche, numeri e curiosità: Dybala unico in Serie A. Bianconeri così male solo nel 2010

Roma-Juventus con calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 5 maggio 2024 allo stadio Olimpico della Capitale è il big match della 35esima giornata di Serie A e diventa importantissimo in chiave Champions League. Per De Rossi, infatti, con la pesante sconfitta nella semifinale d'andata di Europa League col Leverkusen, il campionato diventa la via prioritaria per la qualificazione alla più importante competizione europea. Per Allegri, invece, una vittoria vorrebbe dire aritmetica certezza della qualificazione.

Ecco alcune statistiche e curiosità sulla partita.