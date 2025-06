Roma, domina Dovbyk e mistero Hummels: la classifica dei minuti impiegati

Con la seconda pausa per le nazionali della stagione, si è concluso un primo miniciclo di partite. La Roma nelle prime 7 di campionato ha ottenuto solamente 10 punti, mentre in Europa League deve ancora trovare la prima vittoria (un pareggio e una sconfitta) Dopo l’inizio non positivo con Daniele De Rossi, i Friedkin hanno deciso di cambiare e chiamare Ivan Juric. Il mercato estivo è stato importante e la proprietà americana ha speso oltre 100 milioni di euro per tornare in Champions League. Alcuni dei nuovi acquisti stanno rendendo mentre altri ancora devono ancora dimostrare le loro qualità o addirittura scendere in campo. Ecco la classifica dei calciatori giallorossi più impiegati.