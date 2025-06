Roma, la nuova maglia 2024/25 stupisce: i colori scuri, l'oro e... Totti FOTO

Si avvicina sempre più il momento in cui la Roma lancerà la propria nuova maglia, quella che vestiranno gli uomini di De Rossi nella stagione 2024/25. E, dalle indiscrezione che trapelano, si tratterà di un kit che rompe con la tradizione, rifacendosi però comunque al passato.

SI CAMBIA - Come riporta Footy Headlines, portale numero uno in fatto di divise calcistiche, la nuova maglia sarà diversa dal solito. Avrà tratti più scuri, il giallo e il rosso si combineranno con l'oro e saranno presenti delle sottili strisce sempre dorate, come i loghi e i bordi. Sulle spalle saranno presenti le tre strisce tipiche di Adidas, non ci sarà il colletto. La divisa si rifà a quella, firmata Asics, che la Roma vestì nella stagione 1996-97, l'annata in cui si affacciò al grande calcio Francesco Totti. Di seguito una gallery con le prime immagini della nuova maglia della Roma.