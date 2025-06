Roma, Lukaku in bilico ma non solo: 30 giocatori da gestire, tutte le situazioni caso per caso

La nuova Roma riparte da Daniele De Rossi. Il faro. La certezza. La figura che rappresenta al meglio la grinta e l'entusiasmo con l'obiettivo di fare una stagione da protagonisti. I risultati passano anche dal mercato, sul quale i giallorossi stanno già lavorando col nuovo resposabile dell'area tecnica Ghisolfi al lavoro: la priorità è un esterno destro e Bellanova del Torino è uno degli obiettivi, ma si cercheranno anche nuovi rinforzi in attacco dove ci sarà il nodo Lukaku da gestire.

LA ROMA IN BILICO - Romelu ma non solo, la Roma ha altri giocatori in bilico tra scadenze di contratti, prestiti di giocatori che lasceranno la capitale e altri che saranno riscattati, esuberi che rientrano in giallorosso e sono fuori dal progetto e qualche ingaggio da rivedere. Capitolo chiuso per Angeliño, lo spagnolo è stato riscattato dal Lipsia per 5 milioni su richiesta di De Rossi, soddisfatto delle prestazioni del classe '97 nella seconda parte della scorsa stagione.

