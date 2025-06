Roma: Montella prima scelta per la panchina, ma c'è un problema. Ranieri pensa anche ad altri tre nomi

La prima scelta di Claudio Ranieri per la panchina della Roma della stagione 2025/2026 è Vincenzo Montella: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attuale commissario tecnico della Turchia è il preferito dai Friedkin e dall'attuale allenatore, destinato a diventare dirigente, per tornare nella Capitale da capo tecnico, dopo l'esperienza nei giovanissimi dal 2009 al 2011 e i quattro mesi da febbraio a giugno in prima squadra, in seguito all'esonero proprio di Ranieri.

OBIETTIVO NUMERO UNO - Obiettivo numero uno dunque, ma non facile da raggiungere: la Roma aveva già pensato a lui quest'anno, dopo l'addio burrascoso con Ivan Juric, ma l'Aereoplanino non voleva lasciare la panchina della Turchia, con cui sta raggiungendo ottimi risultati.“Siamo molto, molto vicini": così Ranieri ha parlato della nomina del nuovo allenatore giallorosso, che lo sostituirà alla guida tecnica della squadra al termine di questa stagione.

GLI ALTRI CANDIDATI - Tra i possibili candidati alternativi, qualora Montella decida di voler disputare le qualificazioni e l'eventuale Mondiale alla guida della Turchia, nelle ultime ore è spuntato il nome di Patrick Vieira, attuale tecnico del Genoa, con un contratto con il Grifonefino al 2026: l’ex calciatore francese fa parte della short list presentata al presidente, come confermato anche da Sky Sport. Gli altri nomi in lista sono Maurizio Sarri e Stefano Pioli, entrambi ex laziali, vaticinati proprio dalle parole di Ranieri di qualche settimana fa. Ma non soltanto la panchina della Roma cambierà proprietario, qualche squadra lo farà già prima della fine della stagione: nella sezione scommesse le quote esoneri Serie A anticipano le panchine a rischio già a partire dalle prossime gare.