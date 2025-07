Roma, presentata la nuova maglia

A pochi giorni dal raduno agli ordini di Gasp, la società ha presentato la nuova divisa giallorossa per la stagione 2025/26

A pochi giorni dal raduno della nuova Roma di Gian Piero Gasperini, la società giallorossa nella mattinata di martedì 8 luglio ha svelato il nuovo kit per le partite in casa 2025/2026. La divisa è targata Adidas, i colori riprendono le tonalità giallorosse delle maglie dei primi Anni '90. E' in vendita nei negozi ufficiali e sul sito della Roma, nei punti vendita Adidas selezionati, sul sito Adidas e sulla relativa app e nei negozi dell'official retail partner JD.