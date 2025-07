Roma, un campione del Mondo per Gasperini: Tagliafico si offre ai giallorossi

Per rinforzarsi la Roma sta pensando a Nicolas Tagliafico, svincolato dal Lione: può dare qualità ed esperienza alla difesa di Gasperini

La Roma vuole consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa in grado di poter competere per entrare nelle prime quattro. L'obiettivo dei giallorossi è tornare in Champions League e, per farlo, servono rinforzi in diverse zone del campo. Tra cui la difesa, dove, tra l'interesse per Jhon Lucumì e le voci su Kostantinos Mavropanos, è spuntato anche il nome di Nicolas Tagliafico.

Il terzino argentino è svincolato dopo la fine del contratto con il Lione ed è in cerca dell'ultimo contratto in Europa, in una piazza, come quella della Roma, che possa dargli i giusti stimoli per fare ancora bene in un campionato importante.