Saint-Maximin accusa: "Il Fenerbahce ha provato a doparmi". Il club turco promette azioni legali

Duro scontro tra il francese dell'Al Ahli e il club di Istanbul: volano accuse pesanti ed è immediata la reazione della società turca

Allan Saint-Maximin oggi gioca con l'Al Ahli, in Arabia Saudita, ma la scorsa stagione ha vissuto una parentesi in prestito al Fenerbahce di José Mourinho. Un'esperienza, tuttavia, che il giocatore sta cercando di lasciarsi alle spalle.

Non solo per un rendimento non esattamente trascendentale in campo, ma anche per un rapporto ai minimi tra lo stesso francese e il club turco. E con un'accusa pesante lanciata nelle scorse ore da Saint-Maximin.

Il classe 1997, lo scorso gennaio vicino al trasferimento al Napoli, ha puntato il dito contro il Fener, accusando il club e in particolare lo staff medico di aver provato a somministrargli un prodotto proibito. In poche parole: doping.