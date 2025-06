Salernitana-Catanzaro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La settima giornata della Serie B 2024/25 prosegue e domenica in programma c'è la sfida tra Salernitana e Catanzaro.

La squadra di Giovanni Martusciello è in un momento di difficolta: la vittoria manca dal 27 agosto (contro la Sampdoria), da lì sono arrivate le due sconfitte contro Mantova e Pisa e il pareggio con la Reggiana, seguiti poi dal ko in Coppa Italia contro l'Udinese. I punti sono 7, uno in più di quelli ottenuti dal Catanzaro che a sua volta deve rilanciarsi: gli uomini di Fabio Caserta arrivano dalla sconfitta interna contro la Cremonese e prima avevano pareggiato in casa del Cittadella, l'ultima vittoria l'1 settembre contro la Carrarese.

Tutte le informazioni su Salernitana-Catanzaro: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.