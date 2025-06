Samardzic-Milan, tempistiche e costi. L'Udinese non fa sconti, ma ha preso il sostituto

Serve tempo. Il Milan continua a considerare Lazar Samardzic uno dei rinforzi da regalare a Paulo Fonseca, ma difficilmente l'affare si definirà nei prossimi giorni. Il problema, come spesso succede, è il costo, Moncada e Furlani hanno rispedito al mittente la richiesta di 20 milioni di euro più bonus per il cartellino del centrocampista serbo nato in Germania, con contratto in scadenza nel 2026. E il fatto che Inler e Nani non prendano in considerazione Yacile Adli e Tommaso Pobega come contropartite ha raffreddato l'affare. I due club ne riparleranno, per Samardzic e Abraham, altor obiettivo rossonero, c'è tempo fino al 31 agosto.