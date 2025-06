Sampdoria-Como: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

La Coppa Italia del Como di Fabregas vede ai trentaduesimi un incrocio insidioso: quello con la Sampdoria di Pirlo, desiderosa di vincere per regalarsi il derby contro il Genoa ai sedicesimi di finale: i rossoblù infatti hanno battuto la Reggiana accedendo al turno successivo. C'è grande attesa per l'esordio ufficiale dei lariani neopromossi in A e protagonisti di un mercato con nomi altisonanti, Varane su tutti.